31 Aralık 2018, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

Erzurumsporda Lennart Thy ile yollar ayrıldı
BB ERZURUMSPOR
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

ekiplerinden , Lennart ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında (Bundesliga) ekiplerinden 'nden ettiği 'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

'un basın sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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