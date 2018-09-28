    29 Eylül 2018, Cumartesi

    BB ERZURUMSPOR

    Adem Çağlayan: "Erzurumspor Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek"

    Erzurumspor Türkiyeyi Avrupada temsil edecek
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'de 7'nci haftanın açılış maçında , kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. BB Erzurumspor Antrenörü , mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Duran topa önlem aldıklarını ancak golü duran toptan yediklerini söyleyen , şu ifadeleri kullandı:

    "Rakibimizin duran toplarına dair çalışmamız vardı. Nasıl kullandıklarını iyi biliyorduk, biz önlem aldık ama bir anlık konsantrasyon eksikliği oldu. 2 puandayız ama bu insanlarda 'Erzurumspor küme düşecek' algısı oluşturmasın. Biz bu takımın ligde kalacağını ve ileriki yıllarda 'yi Avrupa'da temsil edeceğini biliyoruz. Şehir olarak buna hazırız, camiamız çok güçlü. 'ı tebrik ederiz. Centilmence mücadele ederek maçı kazandılar. Porto maçında başarılar dileriz."

    Yeni teknik direktörün gelmesinin ardından devam edip etmeyeceğine yönelik konuşan Çağlayan, "Bunun kararını pazartesi günü yönetim verecek. Ben 3 yıldır bu kulüpte çalışıyorum. Pazartesi günü yönetim ve Mehmet hoca ile birlikte bir araya geleceğiz ve ona göre karar alacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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