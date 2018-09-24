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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı ve Sefa Akgün dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.
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