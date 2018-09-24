    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BB ERZURUMSPOR

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

    Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    , 'in 7. haftasında 28 Eylül Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

    Sakatlığı bulunan , ve Sefa Akgün dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı.

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