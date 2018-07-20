    20 Temmuz 2018, Cuma

    BB ERZURUMSPOR

    Lennart Thy Erzurumspor'da

    Forvete Alman panzeri
    BB ERZURUMSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı , 10. transfer için geri sayıma geçti. Daha önce 9 transfere imza atan ve aralarında İbrahim Sehic, Özer Hurmacı, Schwechlen, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ gibi isimlerin bulunduğu futbolcuları kadrosuna katan Dadaş, Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'in 26 yaşındaki golcüsü 'ı Erzurum'a getirdi. Genç golcüyle, yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında imzalar atılacak.

    VENLO'YU LİGDE TUTTU
    THY, geçen sezonu kiralık olarak Hollanda Eredivisie'de (Süper Lig) VVV-Venlo'da tamamladı. Werder Bremen'le 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Alman golcü, Hollanda ekibinde oynadığı 34 maçta 8 gol, 6 da asist katkısı sağladı. Takımıyla çıktığı 34 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan Panzer golcü, sergilediği performansla dikkat çekti. Thy, geride bıraktığımız sezon ligde düşmeme mücadelesi veren Venlo'da attığı gollerle, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

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