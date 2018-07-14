Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde sabah gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketleri ve düz koşu yapıldı.

Çift kale maç ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, dar alanda pas çalışması ve düz koşu ile idmanı sonlandırdı.

Akşam idmanında ise futbolcular, bölgede etkili olan yağış nedeniyle salonda çalıştı. Antrenmana yeni transfer kaleci İbrahim Sehic de katıldı.

Erzurum temsilcisinin, ilk etap kamp çalışmalarını pazartesi gününe kadar Topuk Yaylası'nda sürdüreceği belirtildi.