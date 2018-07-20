    20 Temmuz 2018, Cuma

    BB ERZURUMSPOR

    B.B.Erzurumspor'da Mert Nobre ve Burhan Eşer kadro dışı bırakıldı

    Erzurumsporda Mert Nobre şoku!
    BB ERZURUMSPOR
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından B.B. 'un yönetim kurulu şampiyonluk primleri ödenmediği gerekçesiyle antrenmanı protesto edip, disiplinsiz davranışlarda bulunan ve ’i süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

    Yeni sezon hazırlıkları için dün Erzurum'da toplanan mavi-beyazlı futbolcular takım kaptanları Nobre ve Burhan'ın organize ettiği protesto ile Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki antrenmana açıklanan saatte çıkmamışlardı. Futbolcuların bu şok hareketinin ardından yönetim kurulu bugün "acil" olarak kulüp tesislerinde toplandı. Yöneticiler kaptan ve 'in süresiz kadro dışı bırakılmasına, ayrıca Mert Nobre'ye 4 bin 166 Euro, Burhan Eşer'e ise 23 bin 333 TL para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Alınan kararlar bu iki futbolcuya sözlü olarak tebliğ edildi. Kararın ayrıca noter aracılığıyla da tebliğ edileceği öğrenildi.

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