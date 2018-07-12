Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Erzurum temsilcisi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında kondisyon çalıştı.

Yoğun sis altında antrenmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı. Futbolcular, daha sonra taktik ve şut çalışmaları yapıp dar alanda minyatür kale maç oynadı.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla ilk etap kampını sürdürecek.