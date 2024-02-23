Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta ise Super Meat Boy Forever'ı kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Super Meat Boy Forever'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun Steam'deki fiyatı ise 19.99 dolar (619 TL)...

2010 yapımı Super Meat Boy'un devamı niteliğinde olan Super Meat Boy Forever, 29 Şubat TSİ 19.00'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

SUPER MEAT BOY FOREVER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Son 7 yılda üretilen 64 bit AMD veya Intel

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 780 / AMD Radeon RX 300. Tümleşik Intel ekran kartı çalışabilir ancak resmî olarak desteklenmiyor.

Depolama: 6 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: GeForce 900 / AMD Radeon RX 400+ veya üstü

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 (8GB)/ Radeon RX5700 (8GB)

Depolama: 6 GB