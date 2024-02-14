Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den oyunseverleri mutlu edecek bir açıklama geldi. Şirket, Dead Island: Riptide Definitive Edition'un ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.
Techland tarafından piyasaya sürülen popüler zombi oyunu, dijital oyun dağıtım platformunda ücretsiz oldu.
Dead Island: Riptide Definitive Edition, Steam'de 15 Şubat TSİ 19.00'a kadar kütüphanelere ücretsiz bir şekilde eklenebilecek.
DEAD ISLAND: RİPTİDE DEFİNİTİVE EDİTİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7850
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8370 @4.0 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 280
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan