Steam'de Dead Island: Riptide Definitive Edition ücretsiz oldu!

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, oyunseverleri mutlu edecek bir haber verdi. Dijital oyun dağıtım platformu, 460 TL değerindeki Dead Island: Riptide Definitive Edition'u ücretsiz hale getirdi. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 13:55