Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Deliver Us Mars'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 140 TL...
2020 yapımı Deliver Us The Moon'un devamı niteliğinde olan Deliver Us Mars, 30 Kasım TSİ 19.00'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.
Deliver Us Mars minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel i5-4590 / AMD FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390
Depolama: 14 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
İşlemci: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 16 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5600 XT
Depolama: 14 GB