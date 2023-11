Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta Deliver Us Mars'ı kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyun ise ortaya çıktı. Şirket bu hafta Deliver Us Mars'ı ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 140 TL...

2020 yapımı Deliver Us The Moon'un devamı niteliğinde olan Deliver Us Mars, 30 Kasım TSİ 19.00'a kadar kütüphanelere eklenebilecek.

Deliver Us Mars minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5-4590 / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390

Depolama: 14 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit

İşlemci: Intel i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5600 XT

Depolama: 14 GB