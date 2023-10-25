Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, oyunseverleri üzen bir haber verdi. Dijital oyun dağıtım platformu, 20 Kasım 2023'ten itibaren Türk Lirası ile ödeme almayı bırakacağını ve dolarla çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den oyunseverleri üzen bir açıklama geldi. Şirket, 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren Türkiye'de Türk Lirası olarak ödeme almayı bırakacağını ve dolar cinsine geçileceğini açıkladı.

Oyunlar bu tarihten itibaren dolar ile hesaplanmaya başlanırken, mevcut bakiyeler ise o günkü kur üzerinden dolar cinsine dönüştürülecek.

Şirket bu kararı Türkiye'nin de içinde bulunduğu 25 ülke için aldı ve yeni bir fiyatlandırma politikası oluşturulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hale getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır şekilde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor." denildi.

Bilindiği gibi yüksek kur oynaklığı nedeniyle Steam, 2022 yılında ülkemizde uyguladığı 1.8 TL olan dolar kurunu 10 TL'ye sabitlemişti.

TÜRKİYE'YE ÖZEL FİYATLANDIRMA OLACAK MI?

Hali hazırda Euro Truck Simulator 2'nin küresel fiyatı 19.99 dolar (562 TL) olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun Türkiye fiyatı ise 299 TL... Aynı şekilde birçok oyunun fiyatı da dolar bazlı fiyatlandırmalara göre çok daha uygun şekilde bulunuyor.

Eğer özel bir fiyatlandırma olmaz ve oyunlar direkt dolar cinsine göre endekslenirse birçok oyuna büyük zam gelecek.