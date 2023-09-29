Epic Games'ten oyunculara müjde! Toplamda 914 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu (28 Eylül-5 Ekim 2023)

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta bomba gibi oyunlarla oyunseverleri mutlu etti. Şirket, Model Builder ve Soulstice'ı kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyunlar ise ortaya çıktı.

Şirket bu hafta Model Builder ve Soulstice oyunlarını ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların toplam değeri ise 914 TL...

İki oyun da, ücretsiz olarak 5 Ekim'e kadar kütüphanelere eklenebilecek.

Soulstice minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Core i7 4770k 3.5 GHz / Ryzen S 1600

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 5500 XT

Depolama: 30 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci: Core i7 4770k 3.5GHz / Ryzen S 2600

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: GTX 1080 / RX 5600 XT

Depolama: 30 GB

Model Builder minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-9400 / Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 570, veya daha iyisi

Depolama: 20 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-9700 / Ryzen 7 3800X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700 veya daha iyisi

Depolama: 20 GB