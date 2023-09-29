Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisini ekleyen şirketin, bu hafta vereceği oyunlar ise ortaya çıktı.
Şirket bu hafta Model Builder ve Soulstice oyunlarını ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların toplam değeri ise 914 TL...
İki oyun da, ücretsiz olarak 5 Ekim'e kadar kütüphanelere eklenebilecek.
Soulstice minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Core i7 4770k 3.5 GHz / Ryzen S 1600
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 5500 XT
Depolama: 30 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Core i7 4770k 3.5GHz / Ryzen S 2600
Bellek: 12 GB
Ekran Kartı: GTX 1080 / RX 5600 XT
Depolama: 30 GB
Model Builder minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-9400 / Ryzen 5 2600
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 570, veya daha iyisi
Depolama: 20 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7-9700 / Ryzen 7 3800X
Bellek: 16 GB
Ekran Kartı: 8 GB NVIDIA GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700 veya daha iyisi
Depolama: 20 GB