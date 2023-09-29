Valve'nin uzun süren bekleyişin ardından oyuncularla buluşturduğu Counter-Strike 2 (CS2) resmen çıkış yaptı. Peki; en popüler FPS oyunları arasında yer alan CS 2'nin sistem gereksinimleri neler? CS 2 için kaç GB alan gerekiyor? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

CS2 (COUNTER STRIKE 2) ÇIKTI | Oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği CS-2 erişime açıldı. Counter-Strike'ın katili olarak da adlandırılan fakat yeni özellik ve geliştirmelerle kullanıcılara yeni bir deneyim yaşatmak için tasarlanan CS-2 ile, yeni Source 2 motoruyla geliştirilerek grafiklerin ve oyun içi çözünürlüğün yükseldiği öğrenildi.

Counter-Strike deneyimini yeni özellikler ve geliştirmelerle zenginleştirirken oyunun yenilikleri arasında yeni haritalar, silahlar ve bir sıralama sistemi yer alıyor. Counter-Strike serisinin en yeni ve en gelişmiş oyunuolan CS-2'nin özellikleri arasında şunlar sıralanabilir:

YENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ: Bu sistem, yeni oyuncuların oyunu öğrenmelerine yardımcı oluyor.

YENİ BİR SOSYAL SİSTEM: Bu sistem, oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasına ve birlikte oynamasına olanak tanıyor.

YENİ BİR REKABETÇİ MOD: Bu mod, oyuncuların en iyi oyuncularla rekabet etmelerine olanak tanıyor.

CS2 ÜCRETSİZ Mİ?

CS-2'nin 27 Eylül itibarıyla erişime açılan sürümü ücretsizdir. Valve, oyunun tam sürümünün 2024 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu, ancak oyunun fiyatı veya erişilebilirliği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan CS2'nin beta sürümüne erişimi olan oyuncular, oyunun ücretsiz olduğunu doğruladı. Bu, oyunun tam sürümünün de ücretsiz olabileceğine dair bir işaret olarak görülebilir.

CS2 NASIL İNDİRİLİR? | CS2 ÜCRETSİZ İNDİRME

👉Steam'e giriş yapın.

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