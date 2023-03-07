Yayıncılığını Paradox Interactive'in yaptığı Cities: Skylines, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Serinin 2. oyuncu, aradan geçen 8 yılın ardından resmen duyuruldu. Peki; Cities: Skylines 2 ne zaman çıkacak? Cities: Skylines 2 sistem gereksinimleri nedir? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Geliştiriciliğini Colossal Order'ın, yayıncılığını ise Paradox Interactive'in oyunu Cities Skylines'ın 2. oyunu resmen duyuruldu.

Şehir kurma ve yönetme oyunu olan Cities Skylines, 2015 yılında çıkmış ve oyuncular tarafından 12 milyon indirilmişti.

Şirket, yaptığı açıklamayla oyunun devamı niteliğinde olan Cities: Skylines 2'yi resmen duyurdu.

Cities Skylines'ın resmi YouTube hesabından yayınlanan videoda, oyun hakkında pek bilgiye erişmek mümkün olmasa da, oyunun yıldönümüne denk gelen 10 Mart'ta detayların açıklanacağı bildirildi.

CITIES: SKYLINES 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cities: Skylines 2, 2023 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Oyun, ilk günden Game Pass'te yer alacak. Cities: Skylines 2; Xbox Series X/S, PC ve PS5 platformlarında yer alacak.

CITIES: SKYLINES 2 TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core I7 2700K | AMD Ryzen 7 2700X

İşletim sistemi: Windows 10 Home (64 bit)

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 580 (1.5 GB) | AMD Radeon RX 560 (4 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

İŞTE CITIES: SKYLINES 2 DUYURU VİDEOSU