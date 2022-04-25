Riot Games'in ücretsiz olarak oyunseverlere sunduğu FPS oyunlarından Valorant'a, 28 Nisan'da gelecek güncellemeyle birlikte Türk bir karakter eklenecek. Fade isimli karakterin oynanış videosu da yayınlanırken, yetenekleri de ortaya çıktı. Peki; Valorant Fade'nin özellikleri nedir? Fade ne zaman eklenecek? İşte tüm bilgiler...

Riot Games tarafından geliştirilen ücretsiz FPS oyunu Valorant'ın 28 Nisan'da yayınlanacak güncellemesi ile oyuna Fade isimli Türk karakter eklenecek. Fade isimli karakterin oynanış videosu yayınlandı ve özel güçleri açıklandı.

FADE'NİN YETENEKLERİ NELER?

Valorant'tan yapılan bilgilendirmede Türk ajan Fade'nin temel yetenekleri şöyle sıralandı:

- Musallat (E): Musallat olan bir gözcü kuşan. Fırlatmak için ateş et. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Mıhla (Q): Bir saf korku yumağı kuşan. Fırlatmak için ateş et. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için tekrar kullan.

- Ecel (C): Bir Ecel kuşan. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ateş et. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ateş etme düğmesini basılı tut.

- Gece Karanlığı (X): Korkunun gücünü kuşan. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ateş et. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

İŞTE FADE'NİN OYNANIŞ VİDEOSU