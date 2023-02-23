Her yıl belli dönemlerde yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimlerin takvimleri de netleşti. Şirket, 2023 yılı içerisinde yapacağı indirimlerin tarihlerini açıkladı. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler oyun platformu olan Steam, bir süre önce Türk Lirası üzerinden oyun fiyatlarında güncellemeye gitmiş ve oyunlara ciddi zamlar gelmişti.

Steam'den yapılan açıklamaya göre; şirket 2023 yılında gerçekleştirilecek tüm kampanya tarihlerini duyurdu.

İşte 2023 yılı içerisinde Steam'in indirimlerinin olacağı o tarihler:

* Gizem Festivali: 20-27 Şubat

* Bulmaca Festivali: 24 Nisan – 1 Mayıs

* İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)

* Spor Festivali: 15-22 Mayıs

* Next Fest: 19-26 Haziran

* Yaz İndirimi: 29 Haziran – 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)

* Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

* Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

* Strateji Festivali: 28 Ağustos – 4 Eylül

* SHMUP Festivali: 25 Eylül – 2 Ekim

* Next Fest: 9-16 Ekim

* Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim – 2 Kasım

* Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

* Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)