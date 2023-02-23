Dünyanın en popüler oyun platformu olan Steam, bir süre önce Türk Lirası üzerinden oyun fiyatlarında güncellemeye gitmiş ve oyunlara ciddi zamlar gelmişti.
Steam'den yapılan açıklamaya göre; şirket 2023 yılında gerçekleştirilecek tüm kampanya tarihlerini duyurdu.
İşte 2023 yılı içerisinde Steam'in indirimlerinin olacağı o tarihler:
* Gizem Festivali: 20-27 Şubat
* Bulmaca Festivali: 24 Nisan – 1 Mayıs
* İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)
* Spor Festivali: 15-22 Mayıs
* Next Fest: 19-26 Haziran
* Yaz İndirimi: 29 Haziran – 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
* Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
* Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
* Strateji Festivali: 28 Ağustos – 4 Eylül
* SHMUP Festivali: 25 Eylül – 2 Ekim
* Next Fest: 9-16 Ekim
* Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim – 2 Kasım
* Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
* Kış İndirimi: 21 Aralık – 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)