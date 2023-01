PS Plus Ocak 2023 oyunları açıklandı! İşte PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar

Sony PlayStation sahiplerinin sıklıkla kullandığı PS Plus üyelik sistemine bu ay eklenecek oyunlar belli oldu. Sony yaptığı açıklama ile PS Plus Ocak 2023 oyunları için beklenen listeyi paylaştı. İşte o oyunlar...

Playstation Blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre bu ay oyun severleri Fallout 76 ve Star Wars Jedi: Fallen Order gibi oldukça iddialı yapımlar bekliyor. Bu liste ayrıca geçtiğimiz günlerde sızdırılan Playstation Plus oyunları ile örtüşüyor.

PS Plus Ocak 2023 oyunları

Sony, Ocak 2023 döneminde PlayStation Plus abonesi olan oyun severlere Fallout 76 ve Star Wars Jedi: Fallen Order ile birlikte, Axiom Verge 2 isimli oyunu da verecek. Yapılan açıklamada her üç oyunun da 3 Ocak tarihi itibari ile tüm PlayStation Plus abonelerine hiçbir ekstra ücret ödemeden sunulacağı belirtilmiş.

Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda Order 66'dan kaçmayı başaran Cal Kestis'in hikayesine tanıklık ediyorduk. karakterin hikayesi bildiğiniz gibi mart ayında çıkacak Star Wars Jedi: Survivor oyununda devam edecek. Fallout 76 ise çıktığı dönemde eleştirilerin odağında olsa da her güncelleme ile toparlanmayı başaran bir yapım oldu. Axiom verge 2 ise 2d oynanışı ve keşfetme dinamiklerini seven oyunculara yönelik bir yapım.

Verilecek oyunların sürümleri ise şu şekilde;

Star Wars Jedi: Fallen Order - PS4, PS5

Fallout 76 - PS4, PS5

Axiom Verge 2 - PS4, PS5