Epic Games Encased'i ücretsiz yaptı! | Encased sistem gereksinimleri

Epic Games Encased'i ücretsiz yaptı! | Encased sistem gereksinimleri

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Şirket, Encased'i kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 17:08