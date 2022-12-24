Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Şirket bu hafta Encased oyununu ücretsiz hale getirdi. Bu oyunun değeri ise 99 TL...
ENCASED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i5-3.3 GHz ve üstü veya eşdeğer AMD
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660m /AMD Radeon R7 260x
Bellek- RAM: 4 GB bellek
Depolama HDD-SSD: 20 GB disk alanı
Önerilen:
İşletim sistemi: Windows 7
İşlemci– CPU: Intel Core i7-3.7 GHz ve üstü veya eşdeğer AMD
Bellek- RAM: 8 GB bellek
Depolama HDD-SSD: 20 GB disk alanı
Ekran kartı– GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB)/ AMD RX 480 (8GB)