Her yıl belli dönemlerde yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam, hafta ortasında büyük bir indirime gitti.
İŞTE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|FIFA 23
|279,99 TL (-60%)
|699,99 TL
|God of War
|197,40 TL (-40%)
|329,00 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|230,67 TL (-67%)
|699,00 TL
|Detroit: Become Human
|71,00 TL (-50%)
|142,00 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|374,25 TL (-25%)
|499,00 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|230,67 TL (-67%)
|699,00 TL
|Assassin's Creed Odyssey
|67,25 TL (-75%)
|269,00 TL
|Assassin's Creed Origins
|53,80 TL (-80%)
|269,00 TL
|Assassin's Creed Rogue
|29,37 TL (-67%)
|89,00 TL
|Assassin's Creed IV Black Flag – Gold Edition
|59,07 TL (-67%)
|179,00 TL
|Assassin's Creed Revelations
|22,43 TL (-67%)
|67,99 TL
|Dying Light
|17,70 TL (-70%)
|59,00 TL
|Dying Light 2 Stay Human
|174,50 TL (-50%)
|349,00 TL
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|934,15 TL (-15%)
|1.099,00 TL
|Days Gone
|108,57 TL (-67%)
|329,00 TL
|Mount & Blade: Bannerlord
|244,99 (-30%)
|349,99 TL
|Chivalry 2
|30,50 TL (-50%)
|61,00 TL
|Hunt: Showdown – Starter Hunter Edition
|63,33 TL (-55%)
|141,00 TL
|TEKKEN 7
|17,85 TL (-85%)
|199,00 TL
|Rise of the Tomb Raider
|17,80 TL (-80%)
|89,00 TL
|Deep Rock Galactic
|51,15 TL (-67%)
|155,00 TL
|NARAKA: BLADEPOINT
|64,99 TL (-50%)
|129,99 TL
|Cities Skylines
|19,50 TL (-70%)
|65,00 TL
|Little Nightmares
|7,75 TL (-75%)
|31,00 TL
|Little Nightmares II
|45,21 TL (-78%)
|208,00 TL
|Planet Zoo
|45,09 TL (-75%)
|180,37 TL
|House Flipper
|8,00 TL (-80%)
|40,00 TL
|New World
|88,75 TL (-50%)
|177,50 TL
|Sonic Frontiers
|489,30 TL (-30%)
|699,00 TL
|Anno 1800
|230,67 TL (-67%)
|690,00 TL
|Steelrising
|181,35 TL (-35%)
|279,00 TL
|Among Us
|7,87 TL (-25%)
|10,50 TL
|Darksiders III
|47,25 TL (-75%)
|189,00 TL
|Night of the Dead
|26,80 TL (-33%)
|40,00 TL
|Killing Floor 2
|12,25 TL (-75%)
|49,00 TL