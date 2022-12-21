Steam'de hafta ortasında büyük indirim! İşte öne çıkanlar

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, birçok kategoride hafta ortası indirimine gitti. İşte öne çıkan oyunlar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 18:30