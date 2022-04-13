Dev teknoloji şirketi Microsoft, yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve S'in yongasında değişikliğe gidebilir. Şirketin daha verimli bir ikinci bir yonga üzerinde çalıştığı ifade edildi. İşte detaylar...

2020 yılında yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X ve Series S modellerini piyasaya süren Microsoft, PC ve konsollar için sunulan Game Pass sistemi ile iyi bir başarı yakaladı. Konsolların duyurulmasından itibaren geçen bir buçuk yılın ardından şirketin Series X'in yongasında değişikliğe gideceği iddia ediliyor.

VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK

Microsoft ürünleriyle ilgili çalışmaları ile tanınan gazeteci Brad Sams, Microsoft'un ikinci bir Xbox Series X yongası hazırladığını dile getirdi. Yeni yonganın herhangi bir performans iyileştirmesi veya yeni bir özellik içermeyeceğini söyleyen Sams, yapılacak değişikliğin verimliliği arttıracağını ve cihazın daha serin çalışmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak Microsoft'un, TSMC'nin 7N işlem teknolojisi ile üretilen Xbox Series S ve X yongalarında N6 teknolojisine geçiş yapabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte şirket, N6 teknolojisinin sağlayacağı kalıp boyutunda yüzde 15 düşüş ve transistör sayısında yüzde 18'lik artış gibi avantajlar ile daha verimli bir işlemciyi hedefliyor olabilir.