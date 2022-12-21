Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar sızdırıldı!

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games'in yeni yıla özel vereceği oyunlar sızdırıldı. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 18:30