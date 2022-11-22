Bilgisayar oyuncularının sıklıkla tercih ettiği platformlardan Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı.
Haftanın zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare 2 yer alırken, ikinci sırayı Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) kaptı. FIFA 23 ise listede kendine 3. sırada yer buldu.
İşte Steam'de haftanın en çok satan oyunları:
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI (15-22 KASIM)
1- Call of Duty: Modern Warfare 2
2- Counter-Strike: Global Offensive
3- FIFA 23
4- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY
5- Euro Truck Simulator 2
6- Lost Ark
7- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
8- Sea of Thieves
9- Football Manager 2023
10- Warhammer 40,000: Darktide