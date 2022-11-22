Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! (15-22 Kasım 2022)

Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam'de haftanın en çok satan oyunları resmen açıklandı. İşte 15-22 Kasım tarihleri arasında Türkiye'deki oyunseverlerin kütüphanesinde tercih ettiği ilk 10 oyun...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 16:16