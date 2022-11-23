Oyunseverlerin beklediği haber geldi... Microsoft'un sahibi olduğu Xbox, "Efsane Cuma İndirimleri"ne başladı ve yüzlerce oyunda indirime gidildi. İşte popüler oyunların indirimden önceki fiyatları ve güncel değişimleri...

Farklı oyun platformları, kasım ayının gelmesiyle birlikte birçok talep edilen popüler oyunda indirimlere gitti. Geçtiğimiz saatlerde Steam, sonbahar indirimlerine başlarken, konsola sahip olan oyunseverlere bir müjde de Xbox'tan geldi.

Xbox, "Efsane Cuma İndirimi"ne başladığını duyurdu ve birçok oyun firmasının oyunlarında büyük indirimlere gitti.

İŞTE XBOX'TA İNDİRİME GİREN OYUNLARIN LİSTESİ

FIFA 23 (Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 799.99

İndirimli Fiyatı: 479.99

The Sims 4 High School Years Expansion Pack (Xbox One ve Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 399.99 TL

İndirimli Fiyatı: 299.99 TL

Battlefield 2042 (Xbox One ve Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 559.99 TL

İndirimli Fiyatı: 223.99 TL

Star Wars: Jedi Fallen Order (Xbox One ve Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 348 TL

İndirimli Fiyatı: 52 TL

Gotham Knights (Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 899 TL

İndirimli Fiyatı: 539.40 TL

Madden 23 (Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 799.99 TL

İndirimli Fiyatı: 399.99 TL

DEATHLOOP (Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 600 TL

İndirimli Fiyatı: 198 TL

Dying Light 2 Stay Human (Xbox One ve Xbox Series X/S)

Normal Fiyatı: 470 TL

İndirimli Fiyatı: 235 TL