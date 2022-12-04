Tüm dünyada büyük beğeni ile oynanan Fortnite, 4. bölüm 1. sezon ile oyunseverlerin karşısına çıktı. Dev lansman ile karatkerlerin yeni özellikleri ve oyunda yapılan değişimler tanıtılırken, harita silme işlemi dünya gündeminde yer aldı. İşte detaylar...

Fortnite bölüm 4 sezon 1 başladı. Lansmanı yapılan oyunda The Witcher'dan Geralt, Doom'dab Slayer ve My Hero Academia'dan Deku yeni kostümleriyle sergilendi. Oyunun mevcut haritası büyük bir etkinlikle yok edildi. İşte detaylar...

FORTNITE BÖLÜM 4 YENİLİKLERİ NELER?

Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:

Geralt of Rivia

Mr. Beast

Hulk

DOOM Guy

Ninja Kaplumbağalar

Oyuncak Hikâyesi karakterleri

FORTNİTE 4. SEZON YENİLİKLERİ