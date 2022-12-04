Fortnite bölüm 4 sezon 1 başladı. Lansmanı yapılan oyunda The Witcher'dan Geralt, Doom'dab Slayer ve My Hero Academia'dan Deku yeni kostümleriyle sergilendi. Oyunun mevcut haritası büyük bir etkinlikle yok edildi. İşte detaylar...
FORTNITE BÖLÜM 4 YENİLİKLERİ NELER?
Fortnite, 4. Bölüm'de yepyeni bir haritanın yanı sıra pek çok tanıdık ismin kostümüne de yer verecek. Yeni kostümler şunlar olacak:
- Geralt of Rivia
- Mr. Beast
- Hulk
- DOOM Guy
- Ninja Kaplumbağalar
- Oyuncak Hikâyesi karakterleri
FORTNİTE 4. SEZON YENİLİKLERİ
- Hareket seçenekleri genişledi.
- Yeni ziyaret noktaları eklendi.
- Özel bonuslar eklendi.
- Yeni silahlar eklendi. Silahların özellikleri genişletildi.