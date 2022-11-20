Dünyanın en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan Counter Strike: Global Offensive'ye (CS:GO) yeni bir güncelleme geldi. Oyuna gelen bu güncellemeyle birlikte Dust 2 haritasının kaldırıldığı belirtilirken, Valve'den açıklama geldi.
SADECE TURNUVALARDAN KALDIRILDI
CS:GO'yu oynayan herkesin en çok tercih ettiği harita olan Dust 2, yayınlanan güncellemeyle birlikte profesyonel turnuvalardaki harita havuzundan kaldırıldı.
YERİNE ANUBIS HARİTASI GELDİ
Dust 2'nin turnuvalardaki harita havuzundan kaldırılmasıyla birlikte yerine gelen harita da belli oldu. Turnuvada yer alan sporcular, Dust 2'nin yerine Anubis haritasında mücadele edecek.
Turnuvadaki güncel harita havuzu ise şu şekilde oldu:
* Inferno
* Nuke
* Mirage
* Vertigo
* Overpass
* Ancient
* Anubis
For clarity, Dust2 has only been removed from Active Duty. It is still playable in Casual, Deathmatch, and Competitive modes.— CS:GO (@CSGO) November 19, 2022