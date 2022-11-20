Son gelen güncellemeyle birlikte Counter Strike: Global Offensive'de (CS:GO) Dust 2 haritasının kaldırıldığına yönelik paylaşımlar yapıldı. Konuyla ilgili Valve açıklama yaparken, haritanın profesyonel turnuvalardaki maç havuzundan kaldırıldığı ve yerine Anubis haritasının getirildiği bilgisi geçildi. İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan Counter Strike: Global Offensive'ye (CS:GO) yeni bir güncelleme geldi. Oyuna gelen bu güncellemeyle birlikte Dust 2 haritasının kaldırıldığı belirtilirken, Valve'den açıklama geldi.

SADECE TURNUVALARDAN KALDIRILDI

CS:GO'yu oynayan herkesin en çok tercih ettiği harita olan Dust 2, yayınlanan güncellemeyle birlikte profesyonel turnuvalardaki harita havuzundan kaldırıldı.

YERİNE ANUBIS HARİTASI GELDİ

Dust 2'nin turnuvalardaki harita havuzundan kaldırılmasıyla birlikte yerine gelen harita da belli oldu. Turnuvada yer alan sporcular, Dust 2'nin yerine Anubis haritasında mücadele edecek.

Turnuvadaki güncel harita havuzu ise şu şekilde oldu:

* Inferno

* Nuke

* Mirage

* Vertigo

* Overpass

* Ancient

* Anubis