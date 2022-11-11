Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Şirket bu hafta 2 oyunu ücretsiz hale getirdi. Bu oyunların ilki 59 TL değerindeki Shadow Tactics olurken, ikincisi ise 27 TL değerindeki Alba – A Wildlife Adventure oldu.
İki oyunun toplam değeri 86 TL olurken, 17 Kasım Perşembe günü saat 18.00'e kadar kütüphanelere eklenebilecek.
SHADOW TACTICS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim sistemi: Windows Vista 32 Bit
İşlemci: Intel i3 2. nesil 2.5 GHz veya AMD 4 çekirdekli 2.5 GHz
Ekran kartı: Bellek:
Depolama: 13 GB
DirectX sürümü: 10
Önerilen:
İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel i3 4. nesil 3.5 GHz veya AMD 4 çekirdekli 3.9 GHz
Ekran kartı: Bellek:
Depolama: 13 GB
DirectX sürümü: 11
ALBA – A WILDLIFE ADVENTURE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel Core i5
Ekran kartı: Intel HD630
Bellek: 4 GB
Depolama: 2 GB
DirectX sürümü: 11
Önerilen:
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5
Ekran kartı: GTX 750 Ti
Bellek: 8 GB
Depolama: 2 GB
DirectX sürümü: 11