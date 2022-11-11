Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu! (10 Kasım-17 Kasım 2022)

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini ekliyor. Epic Games, bu hafta bomba gibi oyunlarla oyunseverleri mutlu etti. Şirket, Alba - A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics'i kullanıcıların erişimine açtı. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 20:07