Oyun dünyasının belki de Avrupa'daki en popüler serisi olan GTA serisininyeni oyunu heyecanla bekleniyor. Yapımcı şirket Rockstar Games'in uzun yıllar üzerinde çalıştığı bilinirken, oyuna dair yeni detaylar da ortaya çıktı. GTA 6'nın en ez 400-500 saat oynanış süresi barındıracağı iddia edildi. İşte detaylar...

Rockstar Games'in, GTA 6 geliştirilme aşamasında olduğunu açıklayalı çok uzun bir süre geçmedi. Bu süreçte yapım hakkında en ufak bir bilgi çıkmadı. Ancak analistler GTA 6 oyun süresi için yorumlarını sıralamaya başladılar bile.

Wedbush Securities analisti Michael Pacther, bir videoda oyundan biraz daha fazla bahsetti. 2000'li yıllardan beri ortalarda olan bir oyun sektörü şahsiyetinden bahsettiğimize göre, Rockstar'ın projesi hakkında söylediklerini belki de dikkate almalıyız: "Grand Theft Auto VI, 2014'ten beri geliştiriliyor. O zamanlar kod yazmıyor, sadece hikayeye odaklanmışlardı. 2015'te ise kod yazıyorlardı." diyor.

OYUN SÜRESİ 400-500 SAAT OLACAK

Pacther "2000 çalışanı olan Rockstar'ın oturacağını düşünmek sadece saflık olacaktır. Bu adamlar benzersiz içerik oluşturmak için sürekli çalışıyorlar. Ancak geliştirme süreci on yılı alacaktır. Sebebi, anladığım kadarıyla Vice City, San Andreas, Liberty City ve Europe, London'ın kesinlikle bir karışımı. Bu kıtalarda herhangi bir yere gidebileceksiniz ve sizi tüm o yerlere götürecek görevleriniz olacak. Onlar çıkana kadar muhtemelen dört ya da beş yüz saatlik bir oyun olacak. Yaptıkları şey bu. Grand Theft Auto VI'yı buna dönüştürdüler. Anlıyorum çünkü sizden 60 dolar alacağız ve sonra size çevrimiçi bir deneyim sunacağız ve Miami limanından geçmek, Londra'dan LA'e uyuşturucu taşımak zorunda kalacaksınız. Bütün bu harika şeyleri yapacaklar," dedi.

ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Take-Two'nun en son finansal tahminine göre Grand Theft Auto VI, 2024 mali yılına gelebilir. Bu, 1 Nisan 2023'te başlıyor, ancak Pachter'ın on yıllık bir geliştirmeye ihtiyaç duyma konusundaki yorumuna göre, 2024 daha makul görünüyor.