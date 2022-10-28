Oyun dünyasının en büyük markalarından biri haline gelen Witcher serisinin ilk oyununun remake olarak yeniden çıkış yapacağı açıklandı. Oyunseverleri büyük bir heyecana bürüyen haberde, oyunun Unreal Engine 5 oyun motoru ile yapılacağının açıklanması dikkat çekti.

CD Projekt RED, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Dünyanın en ünlü oyun serilerinden biri olan The Witcher, Unreal Engine 5 kullanılarak yapılan yeni remake sürümüyle karşımıza çıkacak. İşte detaylar…

THE WITCHER REMAKE DUYURULDU!

Yapılan paylaşım dışında herhangi bir detay verilmemiş olsa da anladığımız kadarıyla CD Projekt RED ile Fool's Theory Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Witcher Remake sürümü üzerinde birlikte çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 yeni yapımdan biri olduğu ortaya çıktı.

Yapımcı şirket tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Fools_Theory ile birlikte The Witcher'ı Unreal Engine 5 (kod adı: Canis Majoris) kullanarak yeniden yapmak için çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Bunu doğru yapmak istiyoruz. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Daha fazla ayrıntı paylaşmamız biraz zaman alacak."