Electronic Arts çatısı altında geliştirilen efsane oyunlardan birisi olan Dead Space serisinin son oyunu Dead Space Remake'in ne zaman çıkacağı merak konusuydu. Oyunun geliştiricilerinin yaptığı açıklamanın ardından popüler korku oyununun çıkış tarihi de netleşti. İşte detaylar...

Electronic Arts'ın Dead Space Remake çıkış tarihi, oyunun geliştiricilerinin Cuma günü bir canlı yayın sırasında "2023'ün başlarında gelmesi bekleniyor" şeklinde açıklaması ile netlik kazandı.

Dead Space Remake çıkış tarihi olarak 2023'ün başını işaret ediyor

Canlı yayın, esas olarak, yeniden yapılanmanın orijinal Dead Space'in sesi üzerinde nasıl iyileştirildiğine odaklanırken, EA'nın Motive stüdyosundaki oyun geliştiricileri, yeniden yapılanmanın çıkış tarihi hakkında bir soru yöneltti.

Dead Space yeniden çevriminin kıdemli yapımcısı Philippe Ducharme , "Yapacağımız oyunun hayranların beklentilerini karşılayacağı bir yerde olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. En önemli şey bu. Önümüzdeki yılın başları. Aklımızda bir tarih var. Bunun için her şeyin birleştiğinden emin olmak istiyoruz." dedi.

Yaratıcı yönetmen Campos-Oriola ve ses yönetmeni Olivier Asselin'in de yer aldığı Cuma günkü canlı yayın, Dead Space'in unutulmaz sesindeki önemli güncellemeleri ayrıntılı olarak anlattı. Geliştiriciler, kahramanı Isaac Clarke'ın Plazma Kesicisi gibi silahların nasıl ses çıkaracağını ve nefes alma, kalp atış hızı ve diyalogunun oyunun işitsel atmosferine nasıl katkıda bulunacağını vurguladı.

EA ve Motive, geçtiğimiz Temmuz ayında Dead Space Remake yapımını duyurmuşlardı. 2008 bilimkurgu hayatta kalma korku oyununun yeniden çevriminin, ıssız madencilik yıldız gemisi USG Ishimura'da yaşayan bir kabusta hayatta kalmak için savaşırken "gelişmiş bir hikaye, karakterler, oyun mekaniği ve daha fazlasını sunacağına" söz verdiler.