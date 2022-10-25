Türk oyunculara kötü haber! Steam dolar kurunu güncelledi

Oyun satın alabileceğiniz bir numaralı alışveriş sitesi olan Steam'de Türk oyuncuları adına üzücü bir gelişme yaşandı. Valve'ın sahibi olduğu sitede, uzun zamandır 1.8 TL olarak hesaplanan dolar kuru, 10 TL olarak güncellendi. Bu gelişmeyle birlikte oyun fiyatlarında ani ve ciddi bir artış yaşandı.

PC oyuncularının kalesi Steam aynı zamanda yıllardır dolar kurunu oldukça düşük tutması ile ülkemizdeki oyuncular için de adeta büyük bir avantaj sunuyordu. Bu sabah saatlerinde ise adeta son kale düştü ve Steam dolar kuru tarafında fiyatlarda bir yükselme olduğu ortaya çıktı.

STEAM DOLAR KURU 10 TL'YE YÜKSELDİ

Steam birçok oyun severin bildiği gibi dolar kurunu 1.8 TL'den alıyordu. Tabi sistemde hala olduğu gibi birçok firma kendi fiyatlandırmasını belirtme şansına sahip olsa da, düşük tutulan bu dolar kuru sebebiyle otomatik fiyat tanımlayan yapımların hep çok uygun fiyatlar ile ülkemizde satışa çıktığına tanıklık etmiştik. Bu durum bugün itibari ile değişti.

Steam dolar kuru ortalama 10 TL olarak güncellendi. Düşük bütçeli oyunlarda bu kur tam 10 TL olarak alınsa da aslında oyun fiyatı arttıkça kur tarafında da oynamalar olduğunu görüyoruz.

Platformun fiyat yükseldikçe düşen bir dolar kuru benimsediği söyleniyor. Örneğin 1 dolarlık bir oyun, dolar kuru 11 TL'den alınıyor ve 11 TL'den satılıyor. 10 dolarlık bir oyunda kur 10,5 TL ve 60 dolarlık bir yapımda ise 8,5 TL'den alınıyor.