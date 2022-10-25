TaleWorlds tarafından yayınlanan Mount & Blade serisinin son oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, konsollara çıkışını gerçekleştirdi. Uzun zamandır erken erişimde bulunan ve yakın zamanda tam sürüme geçiş yapan oyunun konsol fiyatları ise dikkat çekti. İşte detaylar...

TaleWorlds tarafından yayınlanan Mount & Blade serisinin son oyunu Bannerlord, 2020 yılında bilgisayar kullanıcılarıyla buluştu. Bugün itibariyle PlayStation ve Xbox için de yayınlandı. Peki Mount & Blade II: Bannerlord konsol fiyatı ne kadar?

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD KONSOL FİYATI NE KADAR?

Mount & Blade II: Bannerlord, ilk olarak 149,99 TL'lik fiyatı ile PC için yayınlandı. Aradan geçen 2 yılın ardından bugün itibariyle Steam'de 349.99 TL'ye satılıyor. 8 Kasım'a kadar süren indirim süresince de 279.99 TL'ye alınabilecek.

Fakat konsol tarafında bu fiyatlar hayal gibi kalabilir. Zira bugün PlayStation ve Xbox için de yayınlandı. PlayStation Store'a baktığımızda PS4 ve PS5 için 499 TL'den satıldığını görüyoruz. Xbox tarafında ise Series X ve S için 347,75 TL şeklinde PC ile rekabet edecek bir etiketi var. Hatta indirim süresince 312,97 TL'ye alınabilir.