Bilgisayar oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Steam, her yıl olduğu gibi bu yıl da cadılar bayramı indirimlerini yapacak. Peki; Steam cadılar bayramı indirimleri ne zaman başlayacak? Steam cadılar bayramı indirimleri hangi tarihleri kapsayacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Her yıl belli dönemlerde yaptığı indirimler ile adından sıkça söz ettiren Steam'in bu yıl yapacağı indirimin ne zaman olacağı merak konusu oldu.

Steam cadılar bayramında da indirim yapacağını açıklarken, tarihler de belli oldu.

2022 STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Oyunseverlerin merakla beklediği Steam'in cadılar bayramı indirimleri için de tarih açıklandı. Steam'in yaptığı açıklamaya göre; 2022 Steam cadılar bayramı indirimleri 25 Ekim Salı günü başlayacak ve 1 Kasım Salı günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıl cadılar bayramı indirimlerinde Red Dead Redemption 2 (RDR 2) ve Cyberpunk 2077 de indirime girmişti. Korku türü dışında kalan oyunların, bu yıl da indirime girmesi bekleniyor.