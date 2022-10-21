Capcom'un geliştiriciliğini üstlendiği Resident Evil 4 Remake, ön siparişe açıldı. Oyunun ön siparişe açılmasının ardından oyunseverler "Resident Evil 4 Remake'in fiyatı ne kadar?" ve "Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri" gibi araştırmalar yapmaya başladı. İşte Resident Evil 4 Remake hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Capcom'un geliştirip yayına sürdüğü aksiyon oyunu Resident Evil 4 Remake, ön siparişe sunuldu. Oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

RESIDENT EVIL 4 REMAKE FİYATI NE KADAR? RESIDENT EVIL 4 REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'de ön siparişe sunulan Resident Evil 4 Remake'in fiyatı 563.47 TL olarak açıklandı. Resident Evil 4 Deluxe Edition sürümü için de 657.53 TL fiyat belirlendi. Oyunun planlanan çıkış tarihi ise 24 Mart 2023 olarak gözüküyor. Oyuna ön siparişten sahip olanlar, ilk deneyimlerini tatmak için 5 ay sonrasını beklemek zorunda kalacak.

RESİDENT EVİL 4 REMAKE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 40 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 40 GB – SSD

* Her iki seçenekte de 1080p 60 FPS şartı gözetilerek belirtiliyor. Işın izleme kullanımı için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı öneriliyor.