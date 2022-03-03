Sony'nin son oyun konsolu olan PlayStation 5 hali hazırda çıkış yaptığı dönemde de ülkemizde fiyatıyla çok fazla gündeme gelmişti. Bunun üzerine döviz kurunda yaşanan değişimin ardından PS 5 Türkiye fiyatı da güncellendi. İşte PlayStation 5'in yeni fiyatı...

Geçtiğimiz yıl sonu döviz kurunda yaşanan büyük yükseliş sonrasında birçok sektörde olduğu gibi teknoloji ve oyun sektöründe de yüksek fiyatlar görmeye başladık. Nintendo Switch, Xbox Series X ve S modellerinde bu fiyat artışını görmüştük fakat Playstation Türkiye hali hazırda stok sıkıntısı olan Playstation 5 için fiyatın o anda aynı kaldığını açıklamıştı. Beklenen haber ise dün akşam saatleri itibari ile geldi ve Playstation 5 Türkiye fiyatına da zam yapıldı.

TÜRKİYE FİYATI 12 BİN TL OLDU

Daha önce 7.500 TL fiyat etiketine sahip olan Playstation 5 Türkiye fiyatına zam yapıldı ve konsolun yeni fiyatı 12.000 TL oldu. Bu fiyat artışının ardından yeni stokların mağazalara gelmesi bekleniyor fakat büyük teknolojik marketlere baktığımızda ürün fiyatının hala çok dalgalı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Konsolun resmi satış fiyatı 7.500 TL olduğu dönemde de 14, 15 bin TL fiyatlar ile listeleyen birçok yer hala bu fiyatlar üzerinden satışlarına devam ediyor.