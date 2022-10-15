Son derece sıkıntılı bir çıkış süreci geçiren Overwatch 2 günlük oyuncu sayısı rekoru duyurdu. Blizzard, oyunun ilk 10 gününde 25 milyondan fazla oyuncunun Overwatch 2'ye girdiğini ifade etti.

Duyuruda, "Oyunun çıkışından beri, ilk Overwatch oyununun neredeyse 3 katı günlük oyuncu sayısına ulaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

Overwatch 2 günlük oyuncu sayısı rekoru, günde 25 milyon oyuncu

Overwatch 2 o kadar sorunlu şekilde çıkmıştı ki Blizzard Overwatch 2 sunucu sorunları için özür dilemek zorunda kalmıştı. Yine de, telefon numarası zorunluluğunun gevşetilmesi, özel kostüm ödülleri ve ilk oyundan ikinci oyuna geçen oyuncuların eşyalarının korunması, oyuna olan ilginin ölmemesini sağlamış gibi.

Overwatch 2, sorunlu çıkış sürecinin haricinde "böyle bir oyuna gerçekten gerek olup olmadığı" tartışması ile de sık sık gündeme gelmişti. Pahalı kozmetik paketleri ve yeni karakterlerin Battle Pass gerektirmesi gibi durumlar da ilk oyunu oynayan oyuncuları rahatsız etmişti. Ancak oyunun mekaniklerindeki temel değişikliklerin, oyuncuları yeterince memnun ettiği görülüyor. İlk Overwatch e-spor alanında pek tutunamamıştı. Overwatch 2, bu alanda tutunup Valorant'a rakip olabilecek mi zaman gösterecek.