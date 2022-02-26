Valve'nin geçtiğimiz yaz tanıttığı Steam Deck'in çıkış tarihi resmen duyurulduktan sonra oyun konsolu için ön siparişler alınmaya başlanmıştı. Oyun konsolu 25 Şubat'ta satışa sunulmaya başlarken, ilk partilerin kargoya verilmeye başlanacağı belirtildi. Peki; Steam Deck ne kadar? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck'le uyumlu oyunlar görülebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Oyuncuların en çok tercih ettiği oyun platformu Steam'in sahibi Valve, geçtiğimiz yaz tanıttığı el konsolu Steam Deck'in çıkış tarihini 25 Şubat 21.00 olarak duyurmuştu.

Steam'in kendi sayfasındaki bilgilere göre; Steam Deck Türkiye saatiyle 25 Şubat 21.00'de ön siparişten satışa sunulacak. 28 Şubat tarihinden itibaren ise verilen sipariş sırasına göre Steam Deck'ler kargoya verilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Ön siparişten oyun konsoluna sahip olmak isteyen oyunseverlere e-posta gönderilirken, 72 saat içinde verilen sipariş iptal edilebilecek. Steam Deck almak isteyen kullanıcılara kargo bedeli yansıtılmayacak.

Valve daha önce iddialı bir açıklama yaparak, her Steam oyununun Steam Deck'te en az 30 FPS ile oynanabileceğini belirtmişti.

OYUN UYUMLULUK ARACI YAYINLANDI

Valve, Steam Deck için "oyun uyumluluk aracı" yayınladı ve Steam'deki oyunların oyun konsolu üzerinden oynanıp oynanamayacağına dair test edilmesine imkan sağladı.

Test edilen oyunlar "Onaylandı", "Oynanabilir", "Desteklenmiyor" ve "Bilinmiyor" şeklinde 4 farklı kategoride gösterilecek.

STEAM DECK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm

Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)

İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz

Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD

Depolama "yüksek hızlı" MicroSD kartlarla artırılabilecek

Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800

Ekran boyutu: 7 inç

Parlaklık: 400 nit

Yenileme hızı: 60 Hz

Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz

Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi

Güç girişi: 45W USB Type-C

Pil ömrü: 2-8 saat

İşletim sistemi: SteamOS 3.0

STEAM DECK FİYATLARI

64 GB - 399 dolar

256 GB - 529 dolar

512 GB - 649 dolar