Oyunseverlerin en çok tercih ettiği seriler arasında yer alan Assassin's Creed'in yayıncısı Ubisoft'un "Bedava Haftasonu" etkinliğinden oyunseverlere güzel haber geldi.
2020 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla oyunu, tüm platformlarda kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.
Fakat AC: Valhalla kısa süreliğine ücretsiz hale getirilirken, bu süre 28 Şubat saat 22.00'de sona erecek. Oyunu Ubisoft'un kendi sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
ASSASSIN'S CREED VALHALLA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
Ekran kartı: AMD R9 380 - 4 GB / GeForce GTX 960 4 GB
İşlemci: Ryzen 3 1200 - 3,1 GHz / i5-4460 - 3,2 GHz
RAM: 8 GB
Depolama: 50 GB
DirectX: 12
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
Ekran kartı: AMD RX 570 - 8 GB / GeForce GTX 1060 - 6 GB
İşlemci: Ryzen 5 1600 - 3,2 GHz / i7-4790 - 3,6 GHz
RAM: 8 GB
Depolama: 50 GB
DirectX: 12