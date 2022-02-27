Assassin’s Creed Valhalla ücretsiz oldu! | İşte Assassin’s Creed Valhalla'nın sistem gereksinimleri

Ubisoft'un en çok sevilen ve oynanan oyun serileri arasında yer alan Assassin's Creed'in son oyunu Assassin’s Creed Valhalla, kısa süreliğine tüm platformlarda ücretsiz oldu. Peki; Assassin’s Creed Valhalla ücretsiz nasıl alınır? İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022- 12:52