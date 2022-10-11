Son yılların en dikkat çeken oyunlarından biri olan Disco Elysium, özellikle hikayesi ve dinamikleri ile ön plana çıkmayı başarmıştı. Tabi oyunun dil olarak ağır bir dil kullandığını ve bu durumun, yani hikaye anlatımı, diyalogların da oynanışın en önemli yönlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle oyuna resmi olarak Tükçe dil seçeneğinin gelmesi ülkemizdeki oyun severler için oldukça önemli ve uzun süredir bekleniyordu.

Oyunun yapım ekibi resmi sitesi üzerinden yeni altyazı seçenekleri için bir anket başlatmış ve bu anketin sonucunda tabi ki Türkçe dil desteği en çok seçilen tercihlerden biri olmuştu. İşte bu sürecin ardından Locpick Game Localization ekibinin altyazı çalışmalarına başladığını öğrenmiştik. İşte bu süreç sona erdi ve ekip Disco Elysium Türkçe yama ve dil desteği için tarih duyurusunu Lockpick Game sosyal medya hesaplarından şu şekilde paylaştı;