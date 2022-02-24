Yakın zamanda Microsoft tarafından satın alınan Bethesda cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şirketin resmi istemcisi Bethesda Launcher'ın rafa kaldırılacağı aktardıldı. Peki Bethesda Launcher kullanıcıları ne olacak? İşte detaylar...

Fallout ve Elder Scrolls gibi dev yapımlarla karşımıza çıkan Bethesda, yakın zamanda Xbox Game Studios'a satılmıştı. Gerçekleşen satın alımın ardından Xbox ve PC platformları için Bethesda'dan parlak hamleler bekler olduk. Şirketin attığı yeni hamlelerden biri, kendi istemcilerini terk ederek Steam'e geçiş yapmak oldu.

Bethesda Launcher kullanıcıları Steam'e geçiş yapacak

Şirketin yayınladığı blog yazısında, istemcinin artık rafa kaldırıldığı belirtildi. Bu rafa kaldırılma süreci birkaç aşamadan oluşacak, yani ilk etapta erişiminizi kaybetmeyeceksiniz. Ancak gelecekte hesabınızdaki içeriklere erişebilmek istiyorsanız verilen talimatlar doğrultusunda verilerinizi Steam'e taşımalısınız.

Nisan ayının gelmesiyle Bethesda Launcher içeriğiniz Steam hesabınıza taşınabilecek. Bu etapta bir Steam hesabınız yoksa oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduğunuz hesaba oyunlarınız, cüzdan verileriniz ve oyun kayıtlarınız gibi önemli veriler taşınacak. Hatta oyunlardaki online profiliniz dahi Steam hesabınıza eksiksiz şekilde taşınacak.

Bethesda'nın yayınladığı yazıda sürece dair İngilizce bir metin de bulunuyor. Sıkça sorulan sorular da bu sayfada yer edinmiş. Bu soruları incelediğimizde Bethesda'dan Steam'e geçişte size sorun yaratacak bir durum görmedik. Zaten Steam, uzun yıllardır oyuncular tarafından tercih ediliyor olmasıyla işlevsel bir platform halini almıştır. Bethesda Launcher'ın Steam'e transfer olması, muhtemelen size hiçbir şey kaybettirmeyecek.