Blizzard'ın popüler FPS oyunu Overwatch 2'nin çıkış tarihi belli oldu! Peki Overwatch 1'deki hesaplar ne olacak? Overwatch 2 ücretsiz mi?

Blizzard'ın önemli markalarından Overwatch'ın devam oyunu Overwatch 2 popülerliğini koruyor. Birçok oyunsever tarafından heyecanla beklenen oyunun çıkış tarihi ise belli oldu. Öte yandan oyuna dair bazı detaylar ise ortaya çıktı. Peki Overwatch 1'deki hesaplar ne olacak? Overwatch 2 ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz aylarda Overwatch 2 kapalı betanın açıldığı duyurulmuşken, şirket beraberinde çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca oyun içi oynanış görüntüleri de paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde oyuncularla buluşması bekleniyorken, Overwatch 1'deki hesaplara ne olacağı merak edilenler arasında.

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI!

Benzersiz bir FPS oyunu olduğu iddia edilen Overwatch 2, 24 Ekim'de oyuncularla buluşuyor.

Ücretsiz olacağı belirtilen oyun, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Oyuncular, eski hesaplarına ne olacağını düşünüyorken, şirket bununla ilgili bir açıklamada bulundu.

OVERWATCH 1'DEKİ HESAPLARA NE OLACAK?

Blizzard'ın paylaştığı bilgilere göre Overwatch 1 sunucuları tamamen kapatılacak ve hesaplar 2. oyuna aktarılacak. Haliyle ilk oyundaki hesaplarınızdan devam edebileceksiniz. Oyun içerisindeki kredilerinizi ise isteğe bağlı olarak ikinci hesapta kullanabilirsiniz. Ancak yalnızca bir kısmını kullanabileceksiniz.

Oyunun platformlarına bakacak olursak Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden oynanabilir.