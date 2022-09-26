Google, Google Play for PC uygulamasının beta testlerine başladı. Testler şu an için sadece Avustralya, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve Tayland ile sınırlı ama önümüzdeki günlerde daha çok bölgeye yayılması bekleniyor. Eğer Google Play'e bu bölgelerden bağlanıyorsanız siz de uygulamayı indirebilirsiniz.

Uygulamanın indirilebildiği sayfanın linki şu, uygulamayı kurduktan sonra Google Play bünyesindeki mobil oyunlar arasında gezinebiliyor, indirip oynayabiliyorsunuz.

Aslında PC'de Android oyunlarını oynamanın zaten çeşitli yolları vardı ki bunların en ünlüsü de hiç şüphesiz Bluestacks emülatörü. Windows 11'in doğal Android desteği vermesi de sadece oyunların değil uygulamaların da PC'de çalıştırılabilmesine olanak sağlıyordu.

Google Play for PC ise herhangi bir kısıtlama olmadan Windows 11 haricindeki işletim sistemlerinde de mobil oyunlar oynanabilecek.