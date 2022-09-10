Ubisoft tarihinin en büyük etkinliğini yapmaya hazırlanıyor. Milyonlarca oyunsever Ubisoft Forward organizasyonunu beklerken gözler de Yeni Assassin’s Creed oyunlarına çevrildi. Daha önce serinin yeni oyunu Assassin’s Creed Mirage ise sızdırılmıştı. İşte dev etkinlik öncesinde öne çıkan detaylar, iddialar ve tanıtılması beklenen oyunlar...

Ubisoft, 2022 yılının yaz ayı boyunca bugün gerçekleşecek olan Ubisoft Forward etkinliğinin duyurusunu yaptı ve açıkçası heyecanı da bayağı bir yükseltti. Geçtiğimiz hafta yeni Assassin's Creed Mirage'ın sızdırılması da hayranları iyice meraka soktu.

Oyuncular olarak merakımız bu gece itibariyle son bulacak zira Ubisoft Forward etkinliği bu gece başlayacak.

Sızdırılan fotoğraflarla birlikte Basim'i canlandıracağımız Assassin's Creed Mirage'ı zaten görmüştük. Ancak bir iddiaya göre bu etkinlikte Mirage da 3 yeni Assassin's Creed oyunu tanıtılacak. Biri muhtemelen Assassin's Creed Infinity olacak ancak üçüncü Assassin's Creed'in ne olacağını bilemiyoruz.

Ubisoft Forward etkinliğinde Assassin's Creed dışında Mario + Rabbid Sparks of Hope, Skull and Bones oyunlarına dair gelişmeler de paylaşılacak. Ekstradan Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, Anno 1800 ve birçok Ubisoft oyunu için yeni Season Pass, karakter ve içerik tanıtılacak.

Etkinlikten sahip olduğunuz Ubisoft oyunları için Twitch'ten içerik drop yapabileceksiniz. 15 dakika izleyerek Skull and Bones için amblem, 30 dakika izleyerek Rainbow Six Siege için uğurluk, 45 dakika izleyerek Roller Champions için kozmetik ve 60 dakika izleyerek Assassin's Creed Valhalla için dövme seti kazanabilirsiniz.

Ubisoft Forward etkinliğini Türkiye saatleriyle saat 21.00'da Twitch ve YouTube'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.