RPG severlerin heyecanla beklediği Baldur's Gate 3'ten kötü haber geldi. Türkçe dil desteğine kavuşan Baldur's Gate 3'ün bu sene içerisinde çıkması planlanıyordu. Larian Studios, son yayınladığı duyuruda zaten az olan, oyunun 2022 yılı içerisinde çıkma ihtimaline nokta koydu.

Haziran 2019'da duyurulan Baldur's Gate 3 çıkış tarihi 2023 yılına ertelendi. Erken erişim döneminde Türkçe dil desteğine kavuşan Baldur's Gate 3'ün bu sene içerisinde çıkması planlanıyordu. Larian Studios, son yayınladığı duyuruda zaten az olan, oyunun 2022 yılı içerisinde çıkma ihtimaline nokta koydu.

Baldur's Gate 3 çıkış tarihi 2023 yılına kaldı

Firma duyurusunda şu ifadeleri kullanmış:

"Şuna emin olabilirsiniz ki şu aşamaya kadar oyuna bir dolu içerik ekledik ve fazlası da yolda. Baldur's Gate 3'ün erken erişim yolculuğunda bize katılın veya oyun 2023 yılında piyasaya çıktığında gelin oynayın."

Firma CEO'su Swen Vicke Şubat ayında verdiği röportajda Baldur's Gate 3'ün geliştirme sürecinin bu yıl içerisinde biteceğini ifade etse de oyunun gecikebileceğine dair açık kapı bırakmıştı.

Baldur's Gate 3 2020 yılında erken erişime açılmış ve oyunculara zengin bir içerik sunmuştu. Oyunun tekrar ertelenme haberi hayranları üzse de Baldur's Gate 3 hali hazırda bir kaç kez ertelenmişti. Oyun erken erişime çıkmadan önce 2 kez ertelenmiş, Ağustos ayında açılması planlanan erken erişim ancak Ekim 2020'de açılabilmişti.