God of War Ragnarök çıkış tarihi yapımcı ekibin yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Ekibinin önde gelen isimlerinden birine göre oyun bu yıl piyasaya sürülecek. Ekibin içerisindeki bir isim ise Twitter adresinden bizleri heyecanlandıran bir cümle kurdu. Ayrıca God of War serisinin eski yönetmeni Cory Barlog bazı açıklamalar yapmıştı.

ÇIKIŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Sony Santa Monica Studio'su Twitter hesabından Cory Barlog, God of War devam oyunu hakkındaki haberler için sabırlı olmaları gerektiği hakkında bir video yayınlamıştı.

Ancak bu tweet oyunun hayranları tarafından oyunun 2023'e ertelenebileceği anlamına geldiği hakkında çok sayıda yanıt aldı ve konuşuldu.

Ardından videoyu Twitter hesabından paylaşan Santa Monica'nın animasyon direktörü olan Bruno'ya takipçilerinden gelen yorumda "Bruno, bize oyunun bu yıl %100 geleceğine dair güvence ver." dedi. Bruno Velazquez ise "Ragnarok bu yıl geliyor." şeklinde bir yanıt verdi.

Ayrıca Barlog, geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan videoda oyundaki güncelleme eksikliğine ve Ragnarök geliştirilmesinde yönetici koltuğuna geri dönmediğine değindi.

Yönetmen, "Ragnarök'ten bahsetmişken, bu konuda çok fazla konuşamadık çünkü herkes çok fazla çalışıyor. Biz mükemmeliyetçiyiz. Herkes son seviye grafikleri sıkılaştırmakla uğraşıyor ve o kadar çok şey oluyor ki keşke sizinle bunları paylaşabilseydik. Ancak henüz gösterilmeye hazır değil." sözlerine de yer verdi.

Sözlerine ek olarak "Ama size garanti ederim ki, detayları paylaşmaya hazır olduğumuzda paylaşacağız çünkü bunların hiçbirini geri planda tutmak istemiyoruz. Yani, lütfen sabırlı olun ve harika bir şeyin geldiğini bilin. Biz ve buradaki, Santa Monica'daki herkes, bize verdiğiniz tüm destek için inanılmaz derecede müteşekkiriz." diyen yönetmen, oyun hakkında beklentileri de arttırdı.