Riot Games'in popüler Moba oyunu League Of Legends'a yeni bir şampiyon daha eklenecek. Henüz şirketten resmi bir duyuru yapılmasa da yeni şampiyonun modelleri ve oyun içi görseli sızdırıldı. İşte bilinen tüm ayrıntılar...

Bilindiği üzere Riot Games bir diğer oyunu Valorant'ta Türk Ajan Fade ortaya çıkmıştı. Bugün de firmanın bir diğer oyunu olan League of Legends için bir başka kahraman ortaya çıktı. Yeni League of Legends şampiyonu Bel'Veth ismiyle oyuna ekleniyor.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

2009 senesinde piyasaya çıkan ve kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan League of Legends, ilk çıktığı dönemde bünyesinde 40 adet şampiyon barındırıyordu. Gün ve gün yeni şampiyonları oyuna entegre ederek çeşitliliğini arttıran Riot, Zeri ve Renata Glasc gibi oyuna eklediği yeni şampiyonların ardından bir yenisini daha getirerek gündemdeki yerini aldı.

2018 senesinde duyurulan Kai'Sa karakterinin ardından, oyuncular tarafından Void bölgesi için yeni bir şampiyon beklentisi başlamıştı.

Ünlü YouTuber Ryscu'nun, daha önce yapmış olduğu sızıntı haberleri doğru çıkmıştı. Dün gece saatlerinde kanalında Bel'Veth REVEALED ismiyle, oyuna gelecek ve void bölgesinden olan yeni bir şampiyonun oyun içi modeline ve oynanışına dair bir video paylaştı. Caitlyn ve Kai'Sa'nın ardından Bel'Veth'de Battel Boss skinine sahip olabileceği görülüyor.

Şampiyon bu şekilde çıkışını gerçekleştirirse 2019'dan bu yana ilk defa arcade görünüme yer verilmiş olacak. Riot Games tarafından henüz yapılan resmi bir açıklamama olmamasına rağmen oyuncular oldukça heyecanlı gözüküyor.