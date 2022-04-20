Temsilcimiz Eternal Fire, rakibi OG'yi 2-0 mağlup ederek PGL Major'a yükselme başarısı gösterdi. Bu galibiyet ile birlikte bir Türk takımı, FACEIT London 2018'den bu yana ilk kez Major'a yükselme başarısı gösterdi.

CS:GO'da temsilcimiz Eternal Fire, rakibi OG'yi 2-0 mağlup ederek PGL Major'a yükselme başarısı gösterdi.

Bu galibiyet ile birlikte bir Türk takımı, FACEIT London 2018'den bu yana ilk kez Major'a yükselme başarısı gösterdi.

"BAYRAĞIMIZI TEMSİL ETTİK"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan temsilcimizin oyuncusu Özgür "w0xic" Eker şu ifadeleri kullandı:

"Destekleriniz için teşekkür ederiz. Çok çalıştık. Buraya kadar geldik, bunu başardık. Bayrağımızı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz."

ETERNAL FIRE'DAN GALİBİYET PAYLAŞIMI

Eternal Fire takımı yaptığı paylaşımla galibiyeti kutladı.

İşte Eternal Fire'ın paylaşımı: