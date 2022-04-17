Özellikle Dark Souls oyunlarıyla popülerlik kazanan FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring, zorluğuyla gündem olmuştu. Oyuncular oyunun kolay moduna ise büyük bir ilgi gösterdi. İşte detaylar...

Zorluğuyla ünlü FromSoftware oyunlarının sonuncusu Elden Ring kolay modu ile gündeme geldi. Oyunlarına zorluk modu eklemeyen, bunun Souls oyunlarının ruhunu öldüreceğini belirten FromSoftware'ın yerine aksiyon alan Odashikonbu isimli kullanıcının yayınladığı " Easy Mode For Elden Ring", Nexusmods'da en fazla indirilen 5 Elden Ring modu arasına girdi.

50 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNDİRDİ

12 Mart'ta yayınlanan mod şu aşamada neredeyse 60 bin kişi tarafından indirilmiş. Sıralamada bu modun üzerindeki yamalar ise doğrudan hile yapmak üzerine kurulu. Odashikonbu'nun modu oyuncuya 3 farklı seçenek sunuyor. "Damage Edit Only", "Damage Tweak +10 x Rune" ve mod yapımcısının "Personal Edit" adındaki kişisel tercihi. Elden Ring'i saç baş yolmadan oynamak isteyen oyunculara güzel alternatifler sunmuş.

Modun 3 farklı paketi olsa da özünde hepsi aynı. Kolay modun sağladığı avantajlar, saldırı hasarını yüzde 25 arttırma, alınan bütün hasarı yüzde 50 düşürme, hitbox menzilini ve iksirlerden kazanılan canı 2 katına çıkarma gibi avantajlar sağlıyorlar. Mod yapımcısının "Personal Edit"'i ise ekipman taşıma limitini kaldırma veya materyal ücretlerini elimine etme gibi avantajlar sağlıyor.

The Lands Between topraklarında sinir krizleri geçirmeden zaman geçirmek isteyen oyuncuların dikkat etmeleri gereken tek şey oyunu çevrimdışı oynama gereksinimi. Bunun sebebi de Elden Ring'in Anti-Hile yazılımına yakalanmamak.