Among Us'da hayranları heyecanlandıran gelişme! Oyun yeni bir boyuta geçiyor

Son dönemin popüler oyunlarından Among Us, bambaşka bir boyuta geçmeye hazırlanıyor. Kullanıcılarına oldukça keyifli dakikalar sunan oyun, bu kez VR teknolojisiyle birleşecek. İşte detaylar...

Son dönemin popüler oyunu Among Us oldukça sevildi. Tüm dünyada büyük ilgi gören oyun, kullanıcılarına eğlenceli dakikalar sunmayı başarıyor. Oyunun geliştiricileri de güncellemeler ve yenilikler ile birlikte oyunun popülaritesini koruma hedefinde.

Popüler oyun basit grafikleri ile herkes tarafından kolayca oynanabiliyor. Ancak Among Us'un yeni versiyonu ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. VR teknolojisi ile desteklenen yeni versiyon bu yıl içerisinde tanıtılacak.

2022 YILININ SONUNDA GELİYOR

Popüler oyun, VR teknolojisi ile birlikte yeni bir boyuta geçmeye hazırlanıyor. SteamDB'deki listeye göre Among US VR, Aralık ayında tanıtılacak. Daha önce 10 Kasım'da tanıtılacağı söylenen oyunun şuanda 13 Aralık tarihinde gün yüzüne çıkacağı belirtiliyor.

Steam'den veri toplayan üçüncü taraf bir veritabanı olan SteamDB'nin oldukça güvenilir bir veri kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Steam'deki birçok bilgiyi içerisinde barındıran site özellikle ücretsiz olacak oyunları önceden haber vermesiyle ünlü.

Daha önce birçok oyunun çıkış tarihini de önceden haber vermiş olsa da SteamDB'de yazan bu tarih kesinlik içermiyor. Oyunun geliştirme ekibi Innersloth'un beklenmedik sorunlarla karşılaşması durumunda çıkış tarihi ertelenebilir.

Among Us VR ilk olarak The Game Awards 2021'de gün yüzüne çıkmıştı. Şirket, etkinlik sırasında oyunun kısa bir oynanış videosunu da paylaşmıştı. Teaser videoda bir oyuncunun uzay gemisinde görevleri yaparken arkasından gelen diğer bir karakter tarafından bıçaklandığını görüyoruz.

Yeni Among Us VR'da oynanış aynı kalacak ancak oyunu yukarıdan izlemek yerine kendi gözünüzden takip edebileceksiniz. Yeni oyun Steam, PlayStation VR ve Meta Quest 2'de kendisine yer bulacak.