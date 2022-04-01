Sony'nin her ay PS Plus abonelerine ücretsiz olarak sunduğu PlayStation Plus'ta Nisan 2022 oyunları belli oldu. PS Plus'ın yeni servis sisteminin de duyurulduğu bu ayda PS4 sahipleri 3 oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. İşte o oyunlar...

Bildiğiniz gibi PlayStation'ın PlayStation Plus isimli bir abonelik servisi bulunuyor. Bu servis, sizlerin hem oyunların online moduna ulaşmanızı sağlıyor hem de aylık birkaç farklı ücretsiz oyun sunuyor. PlayStation Plus'ın Nisan 2022 ücretsiz oyunları belli oldu.

Oyunlar resmi olarak 30 Mart'ta açıklanacak ve 5 Nisan'da da erişime açılacak. Oyunların ismini aşağıda bulabilirsiniz.

PS Plus Nisan 2022 Oyunları

Hood: Outlaws & Legends (PS5, PS4)

Slay the Spire (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)