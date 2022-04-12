Oyun dünyasının en köklü markalarından olan Capcom, "Arcade 2nd Stadium" isimli yeni paketini tanıttı. Retro oyunseverleri oldukça heyecanlandıran bu paket, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinde çıkış yapacak ve 32 oyundan oluşacak.

Oyun dünyasının en köklü markalarından olan Capcom, "Arcade 2nd Stadium" isimli yeni paketini tanıttı. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinde çıkış yapacak olan bu yeni paket 32 oyundan oluşacak. Oyunu sipariş veren herkes SonSon isimli 84 yapımı oyuna da ücretsiz kavuşacak.

Capcom Fighting Collection isimli dövüş paketini satın alan herkes ise Three Wonders isimli 91 yapımı oyuna ücretsiz şekilde kavuşacak. Bu paketin içerisinde Hyper Street Fighter II Anniversary Edition, Darkstalkers, Night Warriors, Vampire Savior ve Red Earth gibi klasik dövüş oyunları bulunuyor.

Bahsi geçen dövüş oyunları paketi, Steam üzerinde 269 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. 24 Haziran'da çıkış yapacak oyunu 30 Mayıs'a kadar ön sipariş veren herkes çeşitli bonus içeriklere kavuşacak.

Capcom Arcade 2nd Stadium hakkında ise çok fazla detay olmadığını belirtelim. Geliştiricinin sadece Twitter üzerinden yaptığı duyuruda paket içerisindeki oyunlardan bahsedilmemiş. Fakat iddialara göre bu paket de 22 Temmuz itibariyle çıkış yapmış olacak. O tarihe kadar elbette paketin detaylarını öğrenebileceğimizi umuyoruz.